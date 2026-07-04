Leeward Islands Hurricanes Cricket Team Players

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Leeward Islands Hurricanes

Cottrell, Sheldon

Trinidad and Tobago

Hosein, Akeal

Trinidad and Tobago

Thomas, Devon

Hodge, Montcin

Anguilla

Powell, Kieran

Saint Kitts and Nevis

Hamilton, Jahmar

Anguilla

Walsh Jr, Hayden

USA

Cornwall, Rahkeem

Antigua and Barbuda

Berridge, Sheeno

Louis, Jeremiah

Saint Kitts and Nevis

Warde, Terrence

Carty, Keacy

Sint Maarten

James, Kofi

Gore, Karima

USA

Archibald, Colin

India

Powell, Ross Romario

Louis, Mikyle

Williams, Damion

Pitman, Kevin

Holder, Chaim

Spencer, Javier

Greaves, Justin

Barbados

Jangoo, Amir

Trinidad and Tobago

Nedd, Ashmead Romano

Guyana

Audain, Larry

Athanaze, Justin

Trinidad and Tobago

Williams, Tyrone

Edward, Nathan

Trinidad and Tobago

McKenzie, Micah

Francis, Elroy

Andrew, Jewel

Antigua and Barbuda

Henry, Kadeem

Phillip, Kadeem

Peters, Orlando

Antigua and Barbuda

Matthew, Mervin

Trinidad and Tobago

Thomas, Oshane

Jamaica

Kumar, Nitish

Canada

Pittman, Kelvin

Doram, Daniel

Netherlands

Bowen-Tuckett, Carlon

Warde, Terance

Trinidad and Tobago

Cooper, Kevon

Trinidad and tobago

Cruickshank, Daron

Grant, Joshua

Hughes, Chesney

Anguilla

Adams, Demetrius

Landefort, Chamiqueko

Henry, Nino