Namibia Cricket Team Players

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Namibia

Wiese, David

Namibia

Scholtz, Bernard Martinus

Namibia

Erasmus, Gerhard

Namibia

du Preez, Michau

Namibia

Davin, Niko

Namibia

Green, Zane

Namibia

Julius, Joshuan

Namibia

Trumpelmann, Ruben

Namibia

Ya France, Pikky

Namibia

Birkenstock, Karl Johan

Namibia

Loftie-Eaton, Nicol

Namibia

Ngupita, Mauritius

Namibia

Fouche, Shaun

Namibia

Shikongo, Ben

Namibia

Thakur, Sandeep Kumar

Namibia

Van Lingen, Michael

Namibia

Frylinck, Jan Nicolaas

Namibia

Lungameni, Tangeni

Namibia

Lourens, Lohandre

Namibia

Steenkamp, Louren

South Africa

Smit, JJ

Namibia

Rensburg, Gerhard Janse Van

Namibia

Brussell, Jack

Kruger, Malan

Namibia

Leicher, Dylan

Namibia

Lita, Addo

Vuuren, Zacheo J v

Busing-Volschenk, Alexander

Namibia

Blignaut, Peter-Daniel

Namibia

Kariata, Morris Gerhardt

Namibia

Cock, Divan la

Namibia

Shikongo, Simon

Kariata, Junior

Namibia

Kotze, JP

Namibia

Nel, Dewald

Namibia

Badenhorst, Hanro

Baard, Stephan Julian

Namibia

Mutumbe, Mika

Namibia

Janse Van Rensburg, Gerhard Johannes Gerhard

Namibia

Jansen Van Vuuren, Zacheo Rudolf

Namibia

Brassell, Jack Thomas

Namibia

Viljoen, Christoffel

Namibia

de Villiers, Jan-Izak

Namibia

Balt, Jan

Namibia

Klazinge, Handre

South africa

Heingo, Max

Namibia

Myburgh, Willem

South africa

Basson, Liam

Smith, Waldo