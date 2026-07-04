Punjab Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Punjab

Ahuja, Kanika S

India

Gill, Shubman

India

Singh, Maninder

India

Markande, Mayank

India

Khanna, Varun

India

Singh, Prab Simran

India

Singh, Baltej

India

Singh, Arshdeep

India

Brar, Harpreet

India

Rathee, Mohit

India

Singh, Mandeep

India

Sharma, Abhishek

India

Singh, Anmolpreet

India

Singh, Ramandeep

India

Wadhera, Nehal

India

Brar, Gurnoor

India

Singh, Vishwapratap

India

Paul, Jaskaranvir Singh

British Indian Ocean Territory

Malhotra, Anmol

India

Chahal, Emanjot Singh

Singh, Jassinder

India

Singh, Gurkeerat

India

Arora, Salil

India

Khan, Sahil

Pakistan

Krishan

India

Kumar, Ashwani

India

Dhir, Naman

India

Dutta, Prerit

India

Bhagat, Krish

India

Bajwa, Sukhdeep

India

Khera, Gitansh

India

Sidhu, Jashanpreet Singh

India

Dhaliwal, Sohraab

India

Mann, Pukhraj

India

Singh, Prabhjot

Gujjar, Kovid

Sharma, Sumit

Sharma, Abhinav Rakesh

India

Tandon, Harjas Singh

Australia

Goyal, Ayush

India

Saharan, Uday

India

Singh, Sukhwinder

Singh, Harjas

Australia

Chaudhary, Nikhil

India

Iqbal, Bilawal

Pakistan

Sharma, Rahul

India

Choudhary, Gourav

India

Singh, Amitoze

India

Shukla, Aaradhya

India

Singh, Harnoor

India

Lumba, Sharad

India

Singh, Anmoljeet

India

Choudhary, Abhay

India

Pal Dhawan, Sahaj Davinder

Das, Swarajeet Bijoy

India

Dhaliwal, S

India