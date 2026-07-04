Southern Vipers Cricket Team Players

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Southern Vipers

Bell, Lauren

England

Matthews, Hayley

Barbados

Edwards, Charlotte

England

Kerr, Amelia

New Zealand

Wyatt, Danielle

England

Davies, Freya

England

Bouchier, Maia

England

Dean, Charlie

England

Bates, Suzie

New Zealand

Taylor, Stafanie

Jamaica

du Preez, Mignon

South Africa

Lewis, Gaby

Ireland

Dattani, Naomi

England

Shrubsole, Anya

England

Elwiss, Georgia

England

Southby, Rhianna

England

Monaghan, Alice

England

Windsor, Emily

England

McCaughan, Ella

England

Kemp, Freya

England

Harman, Nancy

England

Taylor, Charlotte Michelle

England

Trussler, Finty

England

Mitchelmore, Sophie

Taylor, Mary

England

Faltum, Nicole

Australia

Sturge, Megan

England

Lee, Ava Georgina

England

Norgrove, Abigale

England

Brown, Maitlan

Australia

Knott, Charli

Australia

Molineux, Sophie

Australia

Chandler, Ella

Tyson, Rebecca

Tulloch, Poppy

Green, Chiara Marisa

Whybrow, Abbie