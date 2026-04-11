Freya Ruth Davies

Freya Ruth Davies

bowler

Full name:Freya Ruth Davies
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Hampshire Women

Welsh Fire Women

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iT20
Matches92636
Innings92536
Overs70.378.0121.5
Balls---
Maidens412
Runs311534878
Wickets102337
Avg31.123.2123.72
SR42.320.3419.75
Eco4.416.847.2
BB244
4w012
5w000
10w000

Batting

LeagueOdiT20iT20
Matches92636
Innings514
Not outs212
Runs13120
Balls Faced42128
Avg4.33010
SR30.9510071.42
Fours101
Fifties000
Sixies000
Highest1019
Hundreds000

Freya Ruth Davies Schedule & Results

One-Day Cup, Women

T20 Blast, Women

ResultHampshire vs Essex

Hampshire vs Essex

T20 Blast, Women

Rose Bowl

HAM

HAM

160

ESS

ESS

137

The Hundred, Women

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