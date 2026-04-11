Rhianna Southby

Rhianna Southby

wicket keeper

Full name:Rhianna Southby
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Hampshire Women

Southern Brave Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches5
Innings0
Overs0
Balls-
Maidens0
Runs0
Wickets0
Avg0
SR0
Eco0
BB0
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches5
Innings3
Not outs1
Runs14
Balls Faced27
Avg7
SR51.85
Fours1
Fifties0
Sixies0
Highest10
Hundreds0

Rhianna Southby Schedule & Results

One-Day Cup, Women

T20 Blast, Women

ResultHampshire vs Essex

Hampshire vs Essex

T20 Blast, Women

Rose Bowl

HAM

HAM

160

ESS

ESS

137

The Hundred, Women

Another Players

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