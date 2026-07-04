Srilankan Lions Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Srilankan Lions

Pradeep, Nuwan

Sri Lanka

Sadun, Chamal

Cyprus

Pathirana, Nalin

Cyprus

Priyanjan, Ashan

Sri Lanka

Perera, Thisara

Sri Lanka

Udana, Isuru

Sri Lanka

Dilshan, Tillakaratne

Sri Lanka

Tharanga, Upul

Sri Lanka

de Silva, Chaturanga

Sri Lanka

Arora, Vaibhav

India

Sandireddy, Tirupathi

Reddy, Alavala Subba

De Silva, Akila

Rajith, Manikka Arachchige Srinath

Lakmal, Edirsinghe Sirwardanage Roshan

Raiz, Kamal

Cyprus

Mudiyanselagr, Samira Akalanka Senarathna

Janaka, Suresh

Madhuranga, Kavindu

Wanigasekara, Jeevan Dilruk

Chathuranga, Olagamage Dharshana

Gunasekara, Mangala

Sri Lanka

Gamage, Nalin

Sri Lanka

Mahesh, Buddhika

Chanaka, Harannagala Hettigodage Adhan

Kumara, Ajith

Kumara, BLCS

Sri Lanka

Priyantha, Damith

Susantha, Hettiarachchige

Manawasingha, Ruwan

Kumara, Saman

Gedara, Suresh

Sanjaya, Kelum

Liyanage, Prasad

Madushanka Mendis, Kaluhath Dinesh

Sampath, Lamapura Dewage Hasanka

Kavinda, Ellawala Kankanamlage Sajith

Gamage, Lahiru

Sri Lanka

Edirisinghe, Chamikara

Sri Lanka

Rupasinghe, Gihan

Sri Lanka

Indrasiri, Upul

Sri Lanka

Nakrani, Dinesh

India

Perera, Angelo

Sri Lanka

Jayasuriya, Shehan

Sri Lanka

Prasanna, Seekkuge

Sri Lanka

Gunathilaka, Danushka

Sri Lanka

Pragasam, Arul

Sri lanka

Kapugedera, Chamara

Sri lanka

Mendis, Jeevan

Sri lanka

Pushpakumara, Malinda

Sri lanka

Ganegama, Akalanka

Sri lanka

Siriwardana, Milinda

Sri lanka

Thushara, Thilan

Sri lanka