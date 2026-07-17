Anthony Arul Pragasam

T20 Lanka Premier League
Galle Gallants vs Jaffna Kings
T20 Lanka Premier League
GAL
JAF
Jaffna Kings vs Galle Gallants
T20 Lanka Premier League
JAF
177
GAL
213
Colombo Kaps vs Galle Gallants
T20 Lanka Premier League
COL
189
GAL
191
Dambulla Sixers vs Jaffna Kings
T20 Lanka Premier League
DAM
JAF
Jaffna Kings vs Dambulla Sixers
T20 Lanka Premier League
JAF
133
DAM
130
Kandy Royals vs Colombo Kaps
T20 Lanka Premier League
KAN
179
COL
182
Colombo Kaps vs Jaffna Kings
T20 Lanka Premier League
COL
JAF
Jaffna Kings vs Colombo Kaps
T20 Lanka Premier League
JAF
179
COL
174
Colombo Kaps vs Kandy Royals
T20 Lanka Premier League
COL
KAN
Kandy Royals vs Colombo Kaps
T20 Lanka Premier League
KAN
169
COL
192
Galle Gallants vs Jaffna Kings
T20 Lanka Premier League
GAL
193
JAF
133
Jaffna Kings vs Galle Gallants
T20 Lanka Premier League
JAF
GAL
Dambulla Sixers vs Colombo Kaps
T20 Lanka Premier League
DAM
176
COL
197
Jaffna Kings vs Kandy Royals
T20 Lanka Premier League
JAF
KAN
Colombo Kaps vs Jaffna Kings
T20 Lanka Premier League
COL
JAF
Jaffna Kings vs Colombo Kaps
T20 Lanka Premier League
JAF
202
COL
183
Colombo Kaps vs Dambulla Sixers
T20 Lanka Premier League
COL
177
DAM
174
Kandy Royals vs Jaffna Kings
T20 Lanka Premier League
KAN
JAF
Jaffna Kings vs Kandy Royals
T20 Lanka Premier League
JAF
221
KAN
200
Colombo Kaps vs Galle Gallants
T20 Lanka Premier League
COL
188
GAL
201
Dambulla Sixers vs Jaffna Kings
T20 Lanka Premier League
DAM
JAF
Jaffna Kings vs Dambulla Sixers
T20 Lanka Premier League
JAF
DAM
(20 ov.) 203/8
Colombo Kaps vs Kandy Royals
T20 Lanka Premier League
COL
203
KAN
135
Galle Gallants vs Colombo Kaps
T20 Lanka Premier League
GAL
(9 ov.) 72/1
COL
176