Tripura Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Tripura

Vihari, Hanuma

India

Shankar, Vijay

India

Singh, Swapnil

India

Sinha, Dahani

Pakistan

Shah, Rahil

India

Kumar, Milind

India

Singh, Harmeet

India

Murasingh, Manisankar

India

Sharath, Srinivas

India

Das, Bikramkumar

India

Dey, Rajat

India

Paul, Sankar

India

Sarkar, Ajoy

India

Sarkar, Abhijit

India

Sultan, Pravez

India

Ghosh, Subham

India

Ali, Amit

Paul, Chiranjit

India

Saha, Viki

India

Sinha, Arkaprabha

Singh, Mandeep

Norway

Majumder, Sanjay

India

Dutta, Rana

India

Singh, Jiwanjot

India

Das, Saurabh

India

Paul, Sridam

India

S Sarkar, Ajay

India

Bhupendra Jaiswal, Tejasvi

India

Sarkar, Sandip Samir

Acharjee, Kaushal

India

Ghosh, Bishal

India

Bhattacharjee, Dwaipayan

India

Hossain, Saruk

India

Deb, Joydeep Haripada

Dey, Babul Badal

India

Debnath, Arjun Kshitish

India

Sutradhar, Samrat

India

Sen, Nirupam

India

Roy, Hrituraj

India

Sarkar, Sentu

Banik, Joydeep

India

Bose, Udiyan

India

Uddin, Riaz

India

Sinha, Debaprasad Krishnanaman

India