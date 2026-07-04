Follow us
David, Tim
Australia
Qadir, Usman
Pakistan
Marsh, Mitchell
Stoinis, Marcus
Agar, Ashton
Inglis, Josh
Green, Cameron
Morris, Lance
Richardson, Kane
Guthrie, Liam
Holt, Baxter J
Behrendorff, Jason
Short, D Arcy
Gannon, Cameron
Whiteman, Sam
Turner, Ashton
Bancroft, Cameron
Paris, Joel
Cartwright, Hilton
Kelly, Matthew
Richardson, Jhye
Marsh, Shaun
Moody, David
Stobo, Charles
England
Philippe, Josh
Hardie, Aaron
Fanning, Sam
Connolly, Cooper
Rocchiccioli, Corey
Jackson, Bryce
Goodwin, Jayden
Wyllie, Teague
McKenzie, Hamish
Greer, Samuel
Hobson, Nick
Couch, Brody L
Haskett, Liam
Spoors, Matthew
Canada
Curtis, Joel
Vernon, Josh
Wasley, Corey
Beardman, Mahli
Wells, Jonathan
Critchel, Keaton
Birt, Travis
Bosisto, William
Malajczuk, Will
Esterhuysen, Albert