Worcestershire Cricket Team Players

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Worcestershire

Swanepoel, Beyers

South Africa

Mir, Usama

Pakistan

Raza, Sikandar

Zimbabwe

Duffy, Jacob

New Zealand

Walsh Jr, Hayden

USA

Nicholls, Henry

New Zealand

Saini, Navdeep

India

Bracewell, Michael

New Zealand

Hartshorn, James William

New Zealand

Holder, Jason

Barbados

Drissell, George

England

Cobb, Josh

England

Jones, Rob

England

Parkinson, Callum

England

Singh, Fateh

England

Allison, Ben

England

Ali, Azhar

Pakistan

Roderick, Gareth

South Africa

D Oliveira, Brett

England

Hose, Adam

England

Libby, Jake

England

Pollock, Ed

England

Waite, Matthew

England

Finch, Adam

England

Ali, Kashif

England

Baker, Josh

England

Cullen, Henry James

England

Cornall, Taylor Ryan

England

Gibbon, Ben

England

Cox, Oliver Hugo

England

Edavalath, Rehaan

England

Taylor, Tom

England

Hannon-Dalby, Oliver

England

Brookes, Ethan

England

Foreman, Bertie

England

Jones, Cameron William

England

Darley, Harry Charles

England

Singh, Yadvinder

England

Virdi, Amir

England

Home, Jack

England

Hinley, Tom

England

Sturgess, Tommy Graham

England

Kahn, Hishaam

England

Mohammed, Isaac

England

Shahzad, Khurram

Shahzad, Khurram

Pakistan

Lategan, Dan

Khan, Hishaam

England