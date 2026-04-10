George Drissell

County Championship
Gloucestershire vs Durham
County Championship
GLO
DUR
(88 ov.) 456/2
Durham vs Lancashire
County Championship
DUR
LAN
(96 ov.) 356/7
Middlesex vs Durham
County Championship
MID
(0 ov.) 272/6
DUR
Worcestershire vs Durham
County Championship
WOR
(66 ov.) 209/7
DUR
Kent vs Durham
County Championship
KEN
(96 ov.) 385/4
DUR
Lancashire vs Worcestershire
County Championship
LAN
(11 ov.) 28/0
WOR
270
Worcestershire vs Middlesex
County Championship
WOR
MID
(96 ov.) 291/8
Durham vs Derbyshire
County Championship
DUR
(96 ov.) 302/7
DER
Worcestershire vs Gloucestershire
County Championship
WOR
GLO
(96 ov.) 258/7
Durham vs Northamptonshire
County Championship
DUR
NOR
(96 ov.) 388/6
Derbyshire vs Durham
County Championship
DER
DUR
Gloucestershire vs Worcestershire
County Championship
GLO
WOR
Worcestershire vs Lancashire
County Championship
WOR
LAN
Kent vs Worcestershire
County Championship
KEN
WOR
Worcestershire vs Northamptonshire
County Championship
WOR
NOR
Durham vs Worcestershire
County Championship
DUR
WOR
Worcestershire vs Derbyshire
County Championship
WOR
DER