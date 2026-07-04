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Kohli, Virat
India
Sharma, Rohit
Rahul, KL
Patel, Axar
Yadav, Kuldeep
Iyer, Shreyas
Sundar, Washington
Gill, Shubman
Siraj, Mohammed
Marsh, Mitchell
Australia
Carey, Alex
Head, Travis Michael
Inglis, Josh
Starc, Mitchell
Zampa, Adam
Green, Cameron
Ellis, Nathan
Renshaw, Matthew
Kuhnemann, Matthew
Jaiswal, Yashasvi
Bartlett, Xavier
Dwarshuis, Ben
Hazlewood, Josh
Philippe, Josh
Connolly, Cooper
Short, Matt
Owen, Mitchell J
Singh, Arshdeep
Rana, Harshit
Reddy, Nithish
Jurel, Dhruv Chand
Krishna, Prasidh