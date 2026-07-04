ODI Series Australia vs India Cricket Tournament Players

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ODI Series Australia vs India

Kohli, Virat

India

Sharma, Rohit

India

Rahul, KL

India

Patel, Axar

India

Yadav, Kuldeep

India

Iyer, Shreyas

India

Sundar, Washington

India

Gill, Shubman

India

Siraj, Mohammed

India

Marsh, Mitchell

Australia

Carey, Alex

Australia

Head, Travis Michael

Australia

Inglis, Josh

Australia

Starc, Mitchell

Australia

Zampa, Adam

Australia

Green, Cameron

Australia

Ellis, Nathan

Australia

Renshaw, Matthew

Australia

Kuhnemann, Matthew

Australia

Jaiswal, Yashasvi

India

Bartlett, Xavier

Australia

Dwarshuis, Ben

Australia

Hazlewood, Josh

Australia

Philippe, Josh

Australia

Connolly, Cooper

Australia

Short, Matt

Australia

Owen, Mitchell J

Australia

Singh, Arshdeep

India

Rana, Harshit

India

Reddy, Nithish

India

Jurel, Dhruv Chand

India

Krishna, Prasidh

India