Follow us
Rashid, Adil
England
Brook, Harry
Buttler, Jos
Wood, Mark
Duckett, Ben
Salt, Phil
Archer, Jofra
Ahmed, Rehan
Jadeja, Ravindra
India
Kohli, Virat
Sharma, Rohit
Rahul, KL
Shami, Mohammed
Patel, Axar
Yadav, Kuldeep
Pandya, Hardik
Iyer, Shreyas
Sundar, Washington
Gill, Shubman
Mahmood, Saqib
Atkinson, Gus
Jaiswal, Yashasvi
Root, Joe
Carse, Brydon
Banton, Tom
Bethell, Jacob Graham
Singh, Arshdeep
Chakravarthy, Varun
Rana, Harshit
Livingstone, Liam
Overton, Jamie
Smith, Jamie Luke
Bumrah, Jasprit
Pant, Rishabh