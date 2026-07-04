ODI Series India vs England Cricket Tournament Players

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ODI Series India vs England

Rashid, Adil

England

Brook, Harry

England

Buttler, Jos

England

Wood, Mark

England

Duckett, Ben

England

Salt, Phil

England

Archer, Jofra

England

Ahmed, Rehan

England

Jadeja, Ravindra

India

Kohli, Virat

India

Sharma, Rohit

India

Rahul, KL

India

Shami, Mohammed

India

Patel, Axar

India

Yadav, Kuldeep

India

Pandya, Hardik

India

Iyer, Shreyas

India

Sundar, Washington

India

Gill, Shubman

India

Mahmood, Saqib

England

Atkinson, Gus

England

Jaiswal, Yashasvi

India

Root, Joe

England

Carse, Brydon

England

Banton, Tom

England

Bethell, Jacob Graham

England

Singh, Arshdeep

India

Chakravarthy, Varun

India

Rana, Harshit

India

Livingstone, Liam

England

Overton, Jamie

England

Smith, Jamie Luke

England

Bumrah, Jasprit

India

Pant, Rishabh

India