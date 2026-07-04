T20 Series Ireland vs India Cricket Tournament Players

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T20 Series Ireland vs India

Little, Joshua

Ireland

van Woerkom, Theo

New Zealand

Calitz, Benjamin

Canada

Patel, Axar

India

Iyer, Shreyas

India

Sundar, Washington

India

Kishan, Ishan

India

Stirling, Paul

Ireland

Balbirnie, Andy

Ireland

Dockrell, George

Ireland

Adair, Mark

Ireland

Campher, Curtis

Ireland

Tucker, Lorcan

Ireland

Doheny, Stephen

Ireland

Tector, Harry

Ireland

Delany, Gareth

Ireland

Hand, Fionn

Ireland

White, Benjamin

Ireland

Humphreys, Matthew

Ireland

Khan, Avesh

India

Kumar, Mukesh

India

Jaiswal, Yashasvi

India

Dube, Shivam

India

Gaikwad, Ruturaj

India

Sharma, Jitesh

India

Singh, Arshdeep

India

Singh, Rinku

India

Rana, Harshit

India

Bishnoi, Ravi

India

Sharma, Abhishek

India

Samson, Sanju

India

Ahmed, Shahbaz

India

Varma, Tilak

India

McCarthy, Barry

Ireland

Young, Craig

Ireland

McCarthy, Liam

Ireland

Hoey, Gavin

Ireland

Tector, Tim

Ireland

Wilson, Reuben

Ireland

Adair, Ross

Ireland

Shedge, Suryansh

India

Krishna, Prasidh

India

Bumrah, Jasprit

India

Moondra, Jai

Ireland

Yadav, Prince

India

Suryavanshi, Vaibhav

India

Hollard, Matt

Ireland

Yadav, Prince

India