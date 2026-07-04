Follow us
Little, Joshua
Ireland
van Woerkom, Theo
New Zealand
Calitz, Benjamin
Canada
Patel, Axar
India
Iyer, Shreyas
Sundar, Washington
Kishan, Ishan
Stirling, Paul
Balbirnie, Andy
Dockrell, George
Adair, Mark
Campher, Curtis
Tucker, Lorcan
Doheny, Stephen
Tector, Harry
Delany, Gareth
Hand, Fionn
White, Benjamin
Humphreys, Matthew
Khan, Avesh
Kumar, Mukesh
Jaiswal, Yashasvi
Dube, Shivam
Gaikwad, Ruturaj
Sharma, Jitesh
Singh, Arshdeep
Singh, Rinku
Rana, Harshit
Bishnoi, Ravi
Sharma, Abhishek
Samson, Sanju
Ahmed, Shahbaz
Varma, Tilak
McCarthy, Barry
Young, Craig
McCarthy, Liam
Hoey, Gavin
Tector, Tim
Wilson, Reuben
Adair, Ross
Shedge, Suryansh
Krishna, Prasidh
Bumrah, Jasprit
Moondra, Jai
Yadav, Prince
Suryavanshi, Vaibhav
Hollard, Matt