T20 Series New Zealand vs India Cricket Tournament Players

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T20 Series New Zealand vs India

Chapman, Mark

New Zealand

Ferguson, Lockie

New Zealand

Jamieson, Kyle

New Zealand

Santner, Mitchell

New Zealand

Seifert, Tim

New Zealand

Duffy, Jacob

New Zealand

Phillips, Glenn

New Zealand

Mitchell, Daryl

New Zealand

Henry, Matt

New Zealand

Foulkes, Zak

New Zealand

Patel, Axar

India

Yadav, Kuldeep

India

Iyer, Shreyas

India

Kishan, Ishan

India

Bracewell, Michael

New Zealand

Conway, Devon

New Zealand

Milne, Adam

New Zealand

Smith, Nathan

New Zealand

Allen, Finn

New Zealand

Dube, Shivam

India

Singh, Arshdeep

India

Chakravarthy, Varun

India

Yadav, Mayank

India

Kumar, Bhuvneshwar

India

Sharma, Abhishek

India

Reddy, Nithish

India

Samson, Sanju

India

Varma, Tilak

India

Dhir, Naman

India

Jacobs, Bevon

New Zealand

Suryavanshi, Vaibhav

India

Yadav, Prince

India