Follow us
Chapman, Mark
New Zealand
Ferguson, Lockie
Jamieson, Kyle
Santner, Mitchell
Seifert, Tim
Duffy, Jacob
Phillips, Glenn
Mitchell, Daryl
Henry, Matt
Foulkes, Zak
Patel, Axar
India
Yadav, Kuldeep
Iyer, Shreyas
Kishan, Ishan
Bracewell, Michael
Conway, Devon
Milne, Adam
Smith, Nathan
Allen, Finn
Dube, Shivam
Singh, Arshdeep
Chakravarthy, Varun
Yadav, Mayank
Kumar, Bhuvneshwar
Sharma, Abhishek
Reddy, Nithish
Samson, Sanju
Varma, Tilak
Dhir, Naman
Jacobs, Bevon
Suryavanshi, Vaibhav
Yadav, Prince