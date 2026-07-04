T20 Series Sri Lanka vs India Cricket Tournament Players

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T20 Series Sri Lanka vs India

Perera, Kusal

Sri Lanka

Shanaka, Dasun

Sri Lanka

Mendis, Kusal

Sri Lanka

Asalanka, Charith

Sri Lanka

Fernando, Avishka

Sri Lanka

Theekshana, Morawakage Maheesh

Sri Lanka

Madushanka, Dilshan

Sri Lanka

Hasaranga, Wanindu

Sri Lanka

Thushara, Nuwan

Sri Lanka

Nissanka, Pathum

Sri Lanka

Pathirana, Matheesha

Sri Lanka

Patel, Axar

India

Pandya, Hardik

India

Sundar, Washington

India

Yadav, Suryakumar

India

Gill, Shubman

India

Siraj, Mohammed

India

Jaiswal, Yashasvi

India

Madushanka, Lahiru

Sri Lanka

Fernando, Binura

Sri Lanka

Fernando, Asitha

Sri Lanka

Mendis, Kamindu

Sri Lanka

Chandimal, Dinesh

Sri Lanka

Mendis, Ramesh

Sri Lanka

Chameera, Dushmantha

Sri Lanka

Dube, Shivam

India

Singh, Arshdeep

India

Singh, Rinku

India

Bishnoi, Ravi

India

Ahmed, Khaleel

India

Samson, Sanju

India

Parag, Riyan

India

Wickramasinghe, Chamindu

Sri Lanka

Pant, Rishabh

India