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Perera, Kusal
Sri Lanka
Shanaka, Dasun
Mendis, Kusal
Asalanka, Charith
Fernando, Avishka
Theekshana, Morawakage Maheesh
Madushanka, Dilshan
Hasaranga, Wanindu
Thushara, Nuwan
Nissanka, Pathum
Pathirana, Matheesha
Patel, Axar
India
Pandya, Hardik
Sundar, Washington
Yadav, Suryakumar
Gill, Shubman
Siraj, Mohammed
Jaiswal, Yashasvi
Madushanka, Lahiru
Fernando, Binura
Fernando, Asitha
Mendis, Kamindu
Chandimal, Dinesh
Mendis, Ramesh
Chameera, Dushmantha
Dube, Shivam
Singh, Arshdeep
Singh, Rinku
Bishnoi, Ravi
Ahmed, Khaleel
Samson, Sanju
Parag, Riyan
Wickramasinghe, Chamindu
Pant, Rishabh