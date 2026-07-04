Follow us
Jamieson, Kyle
New Zealand
Williamson, Kane
Santner, Mitchell
Brook, Harry
England
Cox, Jordan
Foxcroft, Dean
South Africa
Phillips, Glenn
Mitchell, Daryl
Latham, Tom
Henry, Matt
Nicholls, Henry
O'Rourke, William
Foulkes, Zak
Tickner, Blair
Duckett, Ben
Archer, Jofra
Ahmed, Rehan
Atkinson, Gus
Conway, Devon
Blundell, Tom
Smith, Nathan
Ravindra, Rachin
Sears, Ben
Root, Joe
Stokes, Ben
Robinson, Oliver
Fisher, Matthew
Bethell, Jacob Graham
Rew, James
Smith, Jamie Luke
Tongue, Josh
Gay, Emilio
Baker, Sonny
Bashir, Shoaib