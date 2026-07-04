Test Series England vs. New Zealand Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Test Series England vs. New Zealand

Jamieson, Kyle

New Zealand

Williamson, Kane

New Zealand

Santner, Mitchell

New Zealand

Brook, Harry

England

Cox, Jordan

England

Foxcroft, Dean

South Africa

Phillips, Glenn

New Zealand

Mitchell, Daryl

New Zealand

Latham, Tom

New Zealand

Henry, Matt

New Zealand

Nicholls, Henry

New Zealand

O'Rourke, William

New Zealand

Foulkes, Zak

New Zealand

Tickner, Blair

New Zealand

Duckett, Ben

England

Archer, Jofra

England

Ahmed, Rehan

England

Atkinson, Gus

England

Conway, Devon

New Zealand

Blundell, Tom

New Zealand

Smith, Nathan

New Zealand

Ravindra, Rachin

New Zealand

Sears, Ben

New Zealand

Root, Joe

England

Stokes, Ben

England

Robinson, Oliver

England

Fisher, Matthew

England

Bethell, Jacob Graham

England

Rew, James

England

Smith, Jamie Luke

England

Tongue, Josh

England

Gay, Emilio

England

Baker, Sonny

England

Bashir, Shoaib

England