Matthew David Fisher

Matthew David Fisher

bowler

Full name:Matthew David Fisher
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm fast medium

Teams

2026 Teams

England

Surrey

Yorkshire

Career Averages

Bowling

LeagueTestFirst classList aT20
Matches1353542
Innings2623441
Overs27.0921.0235.4132.2
Balls----
Maidens620160
Runs71301214021197
Wickets11093245
Avg7127.6343.8126.6
SR16250.6944.1817.64
Eco2.623.275.949.04
BB1935
4w0600
5w0301
10w0000

Batting

LeagueTestFirst classList aT20
Matches1353542
Innings1501911
Not outs114105
Runs058823661
Balls Faced5150123946
Avg016.3326.2210.16
SR039.1798.74132.6
Fours062203
Fifties0100
Sixies0555
Highest0533619
Hundreds0000

Matthew David Fisher Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultSurrey vs Lancashire

Surrey vs Lancashire

T20 Blast

Kennington Oval

SUR

SUR

213

LAN

LAN

154

ResultMiddlesex vs Surrey

Middlesex vs Surrey

T20 Blast

The Lord's

MID

MID

143

SUR

SUR

144

ResultHampshire vs Surrey

Hampshire vs Surrey

T20 Blast

The Rose Bowl

HAM

HAM

178

SUR

SUR

174

ResultSurrey vs Kent

Surrey vs Kent

T20 Blast

Kennington Oval

SUR

SUR

116

KEN

KEN

118

ResultSurrey vs Middlesex

Surrey vs Middlesex

T20 Blast

Kennington Oval

SUR

SUR

134

MID

MID

130

ResultSurrey vs Hampshire

Surrey vs Hampshire

T20 Blast

Kennington Oval

SUR

SUR

210

HAM

HAM

215

ResultSussex vs Surrey

Sussex vs Surrey

T20 Blast

County Ground

SUS

SUS

171

SUR

SUR

175

ResultEssex vs Surrey

Essex vs Surrey

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

233

SUR

SUR

240

ResultGloucestershire vs Surrey

Gloucestershire vs Surrey

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

191

SUR

SUR

134

Test Series England vs. New Zealand

ResultEngland vs New Zealand

England vs New Zealand

Test Series England vs. New Zealand

Lord's, St John's Wood

ENG

ENG

140

NZ

NZ

(19 ov.) 61/6

ResultEngland vs New Zealand

England vs New Zealand

Test Series England vs. New Zealand

The Oval, London

ENG

ENG

NZ

NZ

(77 ov.) 291/7

ResultEngland vs New Zealand

England vs New Zealand

Test Series England vs. New Zealand

Trent Bridge, West Bridgford

ENG

ENG

NZ

NZ

(84 ov.) 361/4

One-Day Cup

Another Players

Vagadia, Yash

Vagadia, Yash

Clark, Jordan

Clark, Jordan

Livingstone, Liam

Livingstone, Liam

Brookes, Henry

Brookes, Henry

Atkinson, Gus

Atkinson, Gus

Bracey, James

Bracey, James

Taylor, James

Taylor, James

Reifer, Nico

Reifer, Nico

Moriarty, Daniel

Moriarty, Daniel

Blake, Josh

Blake, Josh