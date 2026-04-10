Matthew David Fisher

County Championship
Yorkshire vs Hampshire
County Championship
YOR
(24 ov.) 48/4
HAM
251
Surrey vs Leicestershire
County Championship
SUR
(96 ov.) 412/6
LEI
Yorkshire vs Sussex
County Championship
YOR
SUS
(96 ov.) 373/6
Surrey vs Essex
County Championship
SUR
ESS
(96 ov.) 325/6
Surrey vs Sussex
County Championship
SUR
(10 ov.) 19/0
SUS
358
Somerset vs Yorkshire
County Championship
SOM
(50 ov.) 201/3
YOR
162
Warwickshire vs Yorkshire
County Championship
WAR
147
YOR
(25 ov.) 110/4
Nottinghamshire vs Surrey
County Championship
NOT
(90 ov.) 317/7
SUR
Yorkshire vs Surrey
County Championship
YOR
(96 ov.) 362/4
SUR
Surrey vs Hampshire
County Championship
SUR
421
HAM
(5 ov.) 17/0
Yorkshire vs Warwickshire
County Championship
YOR
(96 ov.) 386/6
WAR
Leicestershire vs Yorkshire
County Championship
LEI
(0 ov.) 177/3
YOR
185
Glamorgan vs Surrey
County Championship
GLA
(80 ov.) 244/6
SUR
Surrey vs Nottinghamshire
County Championship
SUR
NOT
Essex vs Surrey
County Championship
ESS
SUR
Surrey vs Yorkshire
County Championship
SUR
YOR
Sussex vs Surrey
County Championship
SUS
SUR
Surrey vs Glamorgan
County Championship
SUR
GLA
Somerset vs Surrey
County Championship
SOM
SUR