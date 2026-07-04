Test Series India vs Australia Cricket Tournament Players

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Test Series India vs Australia

Jadeja, Ravindra

India

Kohli, Virat

India

Sharma, Rohit

India

Unadkat, Jaydev

India

Rahul, KL

India

Shami, Mohammed

India

Patel, Axar

India

Yadav, Kuldeep

India

Iyer, Shreyas

India

Kishan, Ishan

India

Yadav, Suryakumar

India

Gill, Shubman

India

Siraj, Mohammed

India

Steven Peter Devereux Smith

Australia

Carey, Alex

Australia

Head, Travis Michael

Australia

Starc, Mitchell

Australia

Labuschagne, Marnus

Australia

Green, Cameron

Australia

Ashwin, Ravichandran

India

Pujara, Cheteshwar

India

Bharat, Srikar

India

Yadav, Umesh

India

Lyon, Nathan

Australia

Handscomb, Peter

Australia

Boland, Scott

Australia

Swepson, Mitch

Australia

Renshaw, Matthew

Australia

Kuhnemann, Matthew

Australia

Cummins, Pat

Australia

Khawaja, Usman

Australia

Morris, Lance

Australia

Murphy, Todd

Australia