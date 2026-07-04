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Jadeja, Ravindra
India
Kohli, Virat
Sharma, Rohit
Unadkat, Jaydev
Rahul, KL
Shami, Mohammed
Patel, Axar
Yadav, Kuldeep
Iyer, Shreyas
Kishan, Ishan
Yadav, Suryakumar
Gill, Shubman
Siraj, Mohammed
Steven Peter Devereux Smith
Australia
Carey, Alex
Head, Travis Michael
Starc, Mitchell
Labuschagne, Marnus
Green, Cameron
Ashwin, Ravichandran
Pujara, Cheteshwar
Bharat, Srikar
Yadav, Umesh
Lyon, Nathan
Handscomb, Peter
Boland, Scott
Swepson, Mitch
Renshaw, Matthew
Kuhnemann, Matthew
Cummins, Pat
Khawaja, Usman
Morris, Lance
Murphy, Todd