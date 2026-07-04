Follow us
Chapman, Mark
New Zealand
Southee, Tim
Williamson, Kane
Santner, Mitchell
Duffy, Jacob
Phillips, Glenn
Mitchell, Daryl
Latham, Tom
Henry, Matt
Sodhi, Ish
O'Rourke, William
Patel, Ajaz
Young, Will
Jadeja, Ravindra
India
Kohli, Virat
Sharma, Rohit
Rahul, KL
Patel, Axar
Yadav, Kuldeep
Sundar, Washington
Gill, Shubman
Siraj, Mohammed
Ashwin, Ravichandran
Jaiswal, Yashasvi
Deep, Akash
Bracewell, Michael
Conway, Devon
Blundell, Tom
Ravindra, Rachin
Sears, Ben
Khan, Sarfaraz
Jurel, Dhruv Chand
Bumrah, Jasprit
Pant, Rishabh