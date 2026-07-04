Test Series India vs New Zealand Cricket Tournament Players

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Test Series India vs New Zealand

Chapman, Mark

New Zealand

Southee, Tim

New Zealand

Williamson, Kane

New Zealand

Santner, Mitchell

New Zealand

Duffy, Jacob

New Zealand

Phillips, Glenn

New Zealand

Mitchell, Daryl

New Zealand

Latham, Tom

New Zealand

Henry, Matt

New Zealand

Sodhi, Ish

New Zealand

O'Rourke, William

New Zealand

Patel, Ajaz

New Zealand

Young, Will

New Zealand

Jadeja, Ravindra

India

Kohli, Virat

India

Sharma, Rohit

India

Rahul, KL

India

Patel, Axar

India

Yadav, Kuldeep

India

Sundar, Washington

India

Gill, Shubman

India

Siraj, Mohammed

India

Ashwin, Ravichandran

India

Jaiswal, Yashasvi

India

Deep, Akash

India

Bracewell, Michael

New Zealand

Conway, Devon

New Zealand

Blundell, Tom

New Zealand

Ravindra, Rachin

New Zealand

Sears, Ben

New Zealand

Khan, Sarfaraz

India

Jurel, Dhruv Chand

India

Bumrah, Jasprit

India

Pant, Rishabh

India