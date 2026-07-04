Test Series Sri Lanka vs Australia Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Test Series Sri Lanka vs Australia

Karunaratne, Dimuth

Sri Lanka

Jayasuriya, Prabath

Sri Lanka

Mendis, Kusal

Sri Lanka

Nissanka, Pathum

Sri Lanka

Udara, Lahiru

Sri Lanka

Steven Peter Devereux Smith

Australia

Carey, Alex

Australia

Abbott, Sean

Australia

Head, Travis Michael

Australia

Inglis, Josh

Australia

Starc, Mitchell

Australia

Labuschagne, Marnus

Australia

Lyon, Nathan

Australia

Boland, Scott

Australia

Kuhnemann, Matthew

Australia

Khawaja, Usman

Australia

Murphy, Todd

Australia

de Silva, Dhananjaya

Sri Lanka

Vandersay, Jeffrey

Sri Lanka

Samarawickreme, Sadheera

Sri Lanka

Dinusha, Sonal

Sri Lanka

Connolly, Cooper

Australia

McSweeney, Nathan

Australia

Fernando, Vishwa

Sri Lanka

Fernando, Asitha

Sri Lanka

Mendis, Kamindu

Sri Lanka

Chandimal, Dinesh

Sri Lanka

Mathews, Angelo

Sri Lanka

Mendis, Ramesh

Sri Lanka

Rathnayake, Milan

Sri Lanka

Webster, Beau

Australia

Fernando, Oshada

Sri Lanka

Kumara, Lahiru

Sri Lanka

Peiris, Nishan

Sri Lanka

Konstas, Sam

Australia