Elicia Pollard

Elicia Pollard

all rounder

Full name:Elicia Pollard
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Worcestershire Rapids Women

Yorkshire Women

Elicia Pollard Schedule & Results

T20 Blast, Women

Another Players

Campbell, Ami

Campbell, Ami

Winfield, Lauren

Winfield, Lauren

Langston, Beth

Langston, Beth

Hall, Grace

Hall, Grace

Cooper, Claudie

Cooper, Claudie

Thomas, Erin

Thomas, Erin

Slater, Rachel

Slater, Rachel

Duckworth, Rebecca

Duckworth, Rebecca

Ward, Maddie

Ward, Maddie

Fackrell, Ria

Fackrell, Ria