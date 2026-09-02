Squads North West Dragons vs Lions First class First Class Series South Africa 19.11.2026

First class

NOW
NOW
LIO
LIO

Playing

NOW
NOW
LIO
LIO
First TeamSecond Team
De Swardt Ruan

wicket keeper

Hermann Rubin

wicket keeper

Esterhuizen Connor

wicket keeper

King CJ

no information yet

Hermann Ronan

wicket keeper

Makwetu Wandile

wicket keeper

Manack Muhammad

no information yet

Pretorius Dwaine

all rounder

Mulder Wiaan

all rounder

Potgieter Delano

all rounder

Bench

NOW
NOW
LIO
LIO

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet