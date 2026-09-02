Squads North West Dragons vs Lions First class First Class Series South Africa 19.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
De Swardt Ruan
wicket keeper
Abrahams Cole
batsman
Hermann Rubin
wicket keeper
Dawood Junaid
bowler
Jansen Duan
bowler
Esterhuizen Connor
wicket keeper
King CJ
no information yet
Fortuin Bjorn
bowler
Lubbe Wihan
batsman
Hamza Zubayr
batsman
Mokoena Thabang Grant
batsman
Hendricks Dominic
batsman
Mungroo Kerwin
bowler
Hermann Ronan
wicket keeper
Muthusamy Senuran
all rounder
Magala Sisanda
bowler
Ngoepe Lesiba
batsman
Makwetu Wandile
wicket keeper
Peters Gideon
bowler
Manack Muhammad
no information yet
Pretorius Dwaine
all rounder
Maphaka Kwena
bowler
Pretorius Migael
bowler
Moreki Tshepo
bowler
Prince Meeka-eel
bowler
Mulder Wiaan
all rounder
Seleka Caleb
bowler
Ndwandwa Tsepo
bowler
Senokwane Lesego
batsman
Olivier Duanne
bowler
van den Bergh Nicholas Jacques
wicket keeper
Peter Nqabayomzi
bowler
Van Tonder Raynard
batsman
Potgieter Delano
all rounder
Match has not started yet