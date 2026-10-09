Squads Canterbury Kings vs Wellington Firebirds First class Plunket Shield 14.12.2026

First class

Christchurch

CKI
CKI
WFI
WFI

Playing

CKI
CKI
WFI
WFI
First TeamSecond Team
Bowes Chad

batsman

Abbas Muhammad

all rounder

Blundell Tom

wicket keeper

Conway Devon

wicket keeper

Hunter Dylan

all rounder

Latham Tom

wicket keeper

Mariu Rhys

batsman

McLachlan Callum

wicket keeper

McConchie Cole

all rounder

Ravindra Rachin

all rounder

Mitchell Daryl

all rounder

Sears Ben

bowler

Severin Gareth

wicket keeper

Rippon Michael

all rounder

Shipley Henry

all rounder

Sodhi Ish

bowler

Bench

CKI
CKI
WFI
WFI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet