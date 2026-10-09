Squads Canterbury Kings vs Wellington Firebirds First class Plunket Shield 14.12.2026
First class
Christchurch
Playing
|First Team
|Second Team
Bowes Chad
batsman
Abbas Muhammad
all rounder
Davey Sean Benjamin
bowler
Blundell Tom
wicket keeper
Foulkes Zak
batsman
Bracewell Michael
all rounder
Hay Mitchell James
batsman
Conway Devon
wicket keeper
Henry Matt
bowler
Greenwood Nick
batsman
Hunter Dylan
all rounder
Hartshorn James William
batsman
Jamieson Kyle
bowler
Johnson Troy Manning
batsman
Latham Tom
wicket keeper
Kelly Nicholas Frederick
batsman
Mariu Rhys
batsman
McLachlan Callum
wicket keeper
McClure Ken
batsman
McPeake Iain Geoffrey
bowler
McConchie Cole
all rounder
Milne Adam
bowler
McKenzie Angus
bowler
Ravindra Rachin
all rounder
Mitchell Daryl
all rounder
Robinson Tim
batsman
Nicholls Henry
batsman
Sears Ben
bowler
Nuttall Edward James
bowler
Severin Gareth
wicket keeper
O'Rourke William
bowler
Smith Nathan
bowler
Rae Michael
bowler
Snedden Michael Warwick
bowler
Rippon Michael
all rounder
Tashkoff Jesse
batsman
Sheat Fraser
bowler
van Beek Logan
bowler
Shipley Henry
all rounder
Sodhi Ish
bowler
Match has not started yet