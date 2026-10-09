Squads Northern Districts vs Canterbury Kings First class Plunket Shield 06.12.2026

First class

Hamilton

NOR
NOR
CKI
CKI

Playing

NOR
NOR
CKI
CKI
First TeamSecond Team
Carter Joe

batsman

Bowes Chad

batsman

Cooper HR

batsman

Hunter Dylan

all rounder

Hampton Brett

all rounder

Latham Tom

wicket keeper

Kuggeleijn Scott

all rounder

Mariu Rhys

batsman

Pomare Ben

wicket keeper

McConchie Cole

all rounder

Mitchell Daryl

all rounder

Raval Jeet

batsman

Santner Mitchell

all rounder

Seifert Tim

wicket keeper

Rippon Michael

all rounder

Walker FL

bowler

Shipley Henry

all rounder

Sodhi Ish

bowler

Bench

NOR
NOR
CKI
CKI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet