Squads Northern Districts vs Canterbury Kings First class Plunket Shield 06.12.2026
First class
Hamilton
Playing
|First Team
|Second Team
Carter Joe
batsman
Bowes Chad
batsman
Clarke Katene
batsman
Davey Sean Benjamin
bowler
Clarke Kristian
batsman
Foulkes Zak
batsman
Cooper HR
batsman
Hay Mitchell James
batsman
Fisher Matthew
bowler
Henry Matt
bowler
Gibson Zak
bowler
Hunter Dylan
all rounder
Hampton Brett
all rounder
Jamieson Kyle
bowler
Johnston Scott Sangster
bowler
Latham Tom
wicket keeper
Kuggeleijn Scott
all rounder
Mariu Rhys
batsman
Patel Sundeep
batsman
McClure Ken
batsman
Pomare Ben
wicket keeper
McConchie Cole
all rounder
Popli Bharat
batsman
McKenzie Angus
bowler
Pringle Tim
bowler
Mitchell Daryl
all rounder
Raval Jeet
batsman
Nicholls Henry
batsman
Santner Mitchell
all rounder
Nuttall Edward James
bowler
Seifert Tim
wicket keeper
O'Rourke William
bowler
Southee Tim
bowler
Rae Michael
bowler
Wagner Neil
bowler
Rippon Michael
all rounder
Walker FL
bowler
Sheat Fraser
bowler
Walker Joe
bowler
Shipley Henry
all rounder
Williamson Kane
batsman
Sodhi Ish
bowler
Match has not started yet