Squads Garden Route Badgers vs Eastern Storm List a List-A Shield South Africa 07.02.2027

List a

GRB
GRB
EAS
EAS

Playing

GRB
GRB
EAS
EAS
First TeamSecond Team
Capell Blayde

wicket keeper

Johnson Juandre

wicket keeper

Gumede Khwezi

all rounder

Kaber Thomas

all rounder

Ngcobo T

bowler

Kotze Hanno

wicket keeper

Pillay Mekyle

all rounder

Posthumus Divan

all rounder

Bench

GRB
GRB
EAS
EAS

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet