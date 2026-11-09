Squads Garden Route Badgers vs Eastern Storm List a List-A Shield South Africa 07.02.2027
Playing
|First Team
|Second Team
America Hershell Bradley
bowler
Classen Chad
bowler
Briesies Jethli Van
batsman
Felane Neo Siyabulela
bowler
Capell Blayde
wicket keeper
Johnson Juandre
wicket keeper
Christensen Mathew
batsman
Louis Rossouw Daniel
batsman
Gumede Khwezi
all rounder
Lubbe Leander Juan
all rounder
Jardine Jarred
bowler
Marshall Wesley
batsman
Kaber Thomas
all rounder
Ngcobo T
bowler
Karelse Tyrece
batsman
Pearse Mark
batsman
Kotze Hanno
wicket keeper
Pillay Mekyle
all rounder
Majeza Sintu
bowler
Pillay Shaylen
batsman
Malife Liabona
batsman
Posthumus Divan
all rounder
Piedt Marcello
bowler
Rasemene Andrew
bowler
Smuts Kelly
batsman
Simelane Tumelo
bowler
Terblanche Ruan
batsman
Tembela Thulani
batsman
Match has not started yet