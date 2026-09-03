Squads Garden Route Badgers vs Eastern Cape Linyathi List a List-A CSA One Day Cup Division 2 22.11.2026

List a

GRB
GRB
ECL
ECL

Playing

GRB
GRB
ECL
ECL
First TeamSecond Team
Bossr Jerome

wicket keeper

Botha Eben

batsman

Capell Blayde

wicket keeper

Gumede Khwezi

all rounder

Forbes Keeran

no information yet

Kaber Thomas

all rounder

Malika Mncedisi

wicket keeper

Kotze Hanno

wicket keeper

Matthews Dyllan

all rounder

Niemand Jason

all rounder

Nqolo Jerry

all rounder

Bench

GRB
GRB
ECL
ECL

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet