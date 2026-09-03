Squads Garden Route Badgers vs Eastern Cape Linyathi List a List-A CSA One Day Cup Division 2 22.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
America Hershell Bradley
bowler
Bossr Jerome
wicket keeper
Briesies Jethli Van
batsman
Botha Eben
batsman
Capell Blayde
wicket keeper
de Klerk Jade
bowler
Christensen Mathew
batsman
Dodd Joshua
bowler
Gumede Khwezi
all rounder
Fojela Phaphama
bowler
Jardine Jarred
bowler
Forbes Keeran
no information yet
Kaber Thomas
all rounder
Hlatuka Thabile
bowler
Karelse Tyrece
batsman
Malika Mncedisi
wicket keeper
Kotze Hanno
wicket keeper
Marais Marco
batsman
Majeza Sintu
bowler
Matthews Dyllan
all rounder
Malife Liabona
batsman
Niemand Jason
all rounder
Piedt Marcello
bowler
Nqolo Jerry
all rounder
Smuts Kelly
batsman
Totana Thozama
bowler
Terblanche Ruan
batsman
van Zyl Nathaniel
all rounder
Match has not started yet