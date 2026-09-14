Squads Limpopo vs Eastern Storm List a List-A Shield South Africa 13.12.2026

List a

LIM
LIM
EAS
EAS

Playing

LIM
LIM
EAS
EAS
First TeamSecond Team
Haasbroek Ruan

all rounder

Johnson Juandre

wicket keeper

Masondo Sizwe

wicket keeper

Ngcobo T

bowler

Pillay Mekyle

all rounder

Posthumus Divan

all rounder

Venter Morne

all rounder

Bench

LIM
LIM
EAS
EAS

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet