Squads Limpopo vs Eastern Storm List a List-A Shield South Africa 13.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Albanie Jesse-James
bowler
Classen Chad
bowler
Haasbroek Ruan
all rounder
Felane Neo Siyabulela
bowler
Hawken Eldred
bowler
Johnson Juandre
wicket keeper
Kaestner Ludwig
batsman
Louis Rossouw Daniel
batsman
Maphekgola Patoona
bowler
Lubbe Leander Juan
all rounder
Masondo Sizwe
wicket keeper
Marshall Wesley
batsman
Mokgoloboto Atwell
bowler
Ngcobo T
bowler
Molefe Kgaudisa
bowler
Pearse Mark
batsman
Peters Liam
batsman
Pillay Mekyle
all rounder
Radebe Don
bowler
Pillay Shaylen
batsman
Sesing Sello
batsman
Posthumus Divan
all rounder
Steenkamp Louren
batsman
Rasemene Andrew
bowler
Venter Morne
all rounder
Simelane Tumelo
bowler
Match has not started yet