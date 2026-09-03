Squads Limpopo vs Eastern Cape Linyathi List a List-A CSA One Day Cup Division 2 13.09.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Albanie Jesse-James
bowler
Bossr Jerome
wicket keeper
Haasbroek Ruan
all rounder
Botha Eben
batsman
Hawken Eldred
bowler
de Klerk Jade
bowler
Kaestner Ludwig
batsman
Dodd Joshua
bowler
Maphekgola Patoona
bowler
Fojela Phaphama
bowler
Masondo Sizwe
wicket keeper
Forbes Keeran
no information yet
Mokgoloboto Atwell
bowler
Hlatuka Thabile
bowler
Molefe Kgaudisa
bowler
Malika Mncedisi
wicket keeper
Peters Liam
batsman
Marais Marco
batsman
Radebe Don
bowler
Matthews Dyllan
all rounder
Sesing Sello
batsman
Niemand Jason
all rounder
Steenkamp Louren
batsman
Nqolo Jerry
all rounder
Venter Morne
all rounder
Totana Thozama
bowler
Match has not started yet