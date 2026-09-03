Squads Limpopo vs Eastern Cape Linyathi List a List-A CSA One Day Cup Division 2 13.09.2026

List a

LIM
LIM
ECL
ECL

Playing

LIM
LIM
ECL
ECL
First TeamSecond Team
Bossr Jerome

wicket keeper

Haasbroek Ruan

all rounder

Botha Eben

batsman

Masondo Sizwe

wicket keeper

Forbes Keeran

no information yet

Malika Mncedisi

wicket keeper

Matthews Dyllan

all rounder

Niemand Jason

all rounder

Nqolo Jerry

all rounder

Venter Morne

all rounder

Bench

LIM
LIM
ECL
ECL

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet