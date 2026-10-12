Squads Limpopo vs Northern Cape List a List-A Shield South Africa 10.01.2027

List a

LIM
LIM
NOC
NOC

Playing

LIM
LIM
NOC
NOC
First TeamSecond Team
Haasbroek Ruan

all rounder

Kagisho Mohale

all rounder

Klijnhans Christoffel

no information yet

Masondo Sizwe

wicket keeper

Oakes Jason

wicket keeper

Thomson Grant

all rounder

Venter Morne

all rounder

Bench

LIM
LIM
NOC
NOC

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet