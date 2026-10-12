Squads Limpopo vs Northern Cape List a List-A Shield South Africa 10.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Albanie Jesse-James
bowler
Britz Christopher
all rounder
Haasbroek Ruan
all rounder
Kagisho Mohale
all rounder
Hawken Eldred
bowler
Kemm Ernest Hercules
all rounder
Kaestner Ludwig
batsman
Klijnhans Christoffel
no information yet
Maphekgola Patoona
bowler
Landsberg Juan
bowler
Masondo Sizwe
wicket keeper
Mahlangu Victor
batsman
Mokgoloboto Atwell
bowler
Motswiri Emmanuel
all rounder
Molefe Kgaudisa
bowler
Ntuli Tshepo
bowler
Peters Liam
batsman
Oakes Jason
wicket keeper
Radebe Don
bowler
Qwabe Zakhele
bowler
Sesing Sello
batsman
Terblanche Romano
all rounder
Steenkamp Louren
batsman
Thomson Grant
all rounder
Venter Morne
all rounder
van Dyk Johan
bowler
Match has not started yet