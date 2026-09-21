Squads Mpumalanga Rhinos vs Limpopo List a List-A Shield South Africa 20.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Cook Mohamed Yassar
batsman
Albanie Jesse-James
bowler
Dlamini Nhlanhla
batsman
Haasbroek Ruan
all rounder
Dukes Gareth
all rounder
Hawken Eldred
bowler
Hinrichsen Jon Henry
bowler
Kaestner Ludwig
batsman
Kenny Kieran
bowler
Maphekgola Patoona
bowler
Kok Alexander
batsman
Masondo Sizwe
wicket keeper
Mahlokwana Gregory
bowler
Mokgoloboto Atwell
bowler
Mayet Muhammed
batsman
Molefe Kgaudisa
bowler
Mkhatu Akhulile
all rounder
Peters Liam
batsman
Pawuli Lindokuhle
all rounder
Radebe Don
bowler
Sigwili Ngazibini
bowler
Sesing Sello
batsman
Snyman Jurie
bowler
Steenkamp Louren
batsman
van Niekerk Benjamin
bowler
Venter Morne
all rounder
Match has not started yet