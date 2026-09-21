Squads Mpumalanga Rhinos vs Limpopo List a List-A Shield South Africa 20.12.2026

List a

MPU
MPU
LIM
LIM

Playing

MPU
MPU
LIM
LIM
First TeamSecond Team
Haasbroek Ruan

all rounder

Dukes Gareth

all rounder

Masondo Sizwe

wicket keeper

Mkhatu Akhulile

all rounder

Venter Morne

all rounder

Bench

MPU
MPU
LIM
LIM

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet