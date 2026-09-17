Squads Qatar vs Kuwait List a ICC Cricket World Cup, Challenge League 22.10.2026

List a

QAT
QAT
KUW
KUW

Playing

QAT
QAT
KUW
KUW
First TeamSecond Team
Ali Shakir

no information yet

Asim Muhammad

no information yet

Aslam Mohommed

all rounder

Bhavsar Meet

wicket keeper

Farooq Amir

all rounder

Khan Shiraz

all rounder

Irshad Mohammed

all rounder

Lathif Nimish

all rounder

Kassim Shakkir

all rounder

Patel Usman

wicket keeper

Maria Louis Daniel Archer

no information yet

Zaheer Ali

batsman

Sajjad Tamoor

all rounder

Theruvath Hassainar Rifayi

no information yet

Uddin Arif Nasir

no information yet

ur-Rehman Mujeeb

no information yet

Bench

QAT
QAT
KUW
KUW

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet