Squads Qatar vs Kuwait List a ICC Cricket World Cup, Challenge League 22.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ahmed Rehmani Owais
bowler
Ahmed Mirza
bowler
Ahmed Shahzaib Jamil
wicket keeper
Amin Mohammad
batsman
Ali Shakir
no information yet
Anto Clinto
batsman
Asim Muhammad
no information yet
Aslam Mohommed
all rounder
Borham Asad
batsman
Bhavsar Meet
wicket keeper
Farooq Amir
all rounder
Chenthamara Anudeep
bowler
Ibrahim Zaheer
batsman
Khan Shiraz
all rounder
Irshad Mohammed
all rounder
Lathif Nimish
all rounder
Kassim Shakkir
all rounder
M Mohammed Shafeeq
bowler
Khan Ikramullah
bowler
Monib Sayed
bowler
Khan Kamran
batsman
Patel Usman
wicket keeper
Patel Yasin Ishak
bowler
Khan Mujeeb
batsman
Sandaruwan Ravija
batsman
Maria Louis Daniel Archer
no information yet
Tahir Bilal
batsman
Murad Muhammad
bowler
Zaheer Ali
batsman
Nadeem Mohammed
bowler
Sajjad Tamoor
all rounder
Tanveer Muhammad
batsman
Theruvath Hassainar Rifayi
no information yet
Uddin Arif Nasir
no information yet
ur-Rehman Mujeeb
no information yet
Match has not started yet