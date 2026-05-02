Match details Yorkshire vs Essex List a One-Day Cup, Women 02.05.2026
Match Info
|Match:
|One-Day Cup, Women 2026
|Date:
|Saturday, April 11, 2026 - Saturday, September 19, 2026
|Toss:
|Yorkshire won the toss and opt to bat
|Time:
|Saturday, May 02, 2026 09:30 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Yorkshire Squad
|Players
|Winfield Lauren, Boyce Georgie, Kalis Sterre, Duckworth Rebecca, Blackwell Ines, Campbell Ami, Ward Maddie, Cooper Claudie, Langston Beth, Slater Rachel, Woolston Jessica
|Bench
|Hall Grace, Jonassen Jess, Rainey Hannah, Thomas Erin
Essex Squad
|Players
|Scrivens Grace, Griffith Cordelia, Dowse Ariana, Grewcock Jodie, Smale Sophia, Gardner Joana, Miller Florence H, Carr Amara, Coppack Kate Louise, Gray Eva, MacGregor Esmae
|Bench
|Macleod Alice, Munro Sophie
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet