Match details Yorkshire vs Essex List a One-Day Cup, Women 02.05.2026

List a

YOR
YOR

257

ESS
ESS

270

Match Info

Match:One-Day Cup, Women 2026
Date:Saturday, April 11, 2026 - Saturday, September 19, 2026
Toss:Yorkshire won the toss and opt to bat
Time:Saturday, May 02, 2026 09:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Yorkshire Squad

PlayersWinfield Lauren, Boyce Georgie, Kalis Sterre, Duckworth Rebecca, Blackwell Ines, Campbell Ami, Ward Maddie, Cooper Claudie, Langston Beth, Slater Rachel, Woolston Jessica
BenchHall Grace, Jonassen Jess, Rainey Hannah, Thomas Erin

Essex Squad

PlayersScrivens Grace, Griffith Cordelia, Dowse Ariana, Grewcock Jodie, Smale Sophia, Gardner Joana, Miller Florence H, Carr Amara, Coppack Kate Louise, Gray Eva, MacGregor Esmae
BenchMacleod Alice, Munro Sophie

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet