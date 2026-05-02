Squads Yorkshire vs Essex List a One-Day Cup, Women 02.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Winfield Lauren
wicket keeper
Scrivens Grace
all rounder
Boyce Georgie
batsman
Griffith Cordelia
batsman
Kalis Sterre
batsman
Dowse Ariana
wicket keeper
Duckworth Rebecca
batsman
Grewcock Jodie
bowler
Blackwell Ines
no information yet
Smale Sophia
bowler
Campbell Ami
batsman
Gardner Joana
all rounder
Ward Maddie
batsman
Miller Florence H
batsman
Cooper Claudie
bowler
Carr Amara
wicket keeper
Langston Beth
bowler
Coppack Kate Louise
all rounder
Slater Rachel
bowler
Gray Eva
bowler
Woolston Jessica
all rounder
MacGregor Esmae
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Hall Grace
bowler
Macleod Alice
batsman
Jonassen Jess
bowler
Munro Sophie
bowler
Rainey Hannah
bowler
Thomas Erin
batsman