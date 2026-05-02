Squads Yorkshire vs Essex List a One-Day Cup, Women 02.05.2026

List a

YOR
YOR

257

ESS
ESS

270

Playing

YOR
YOR
ESS
ESS
First TeamSecond Team
Winfield Lauren

wicket keeper

Scrivens Grace

all rounder

Dowse Ariana

wicket keeper

Blackwell Ines

no information yet

Gardner Joana

all rounder

Carr Amara

wicket keeper

Gray Eva

bowler

Woolston Jessica

all rounder

Bench

YOR
YOR
ESS
ESS
First TeamSecond Team