Squads Yorkshire vs Hampshire List a One-Day Cup, Women 13.05.2026

List a

YOR
YOR

196

HAM
HAM

205

Playing

YOR
YOR
HAM
HAM
First TeamSecond Team
Winfield Lauren

wicket keeper

Southby Rhianna

wicket keeper

Dattani Naomi

all rounder

Sweet Francesca

no information yet

Blackwell Ines

no information yet

Tulloch Poppy

no information yet

Woolston Jessica

all rounder

Gibb Daisy

no information yet

Bench

YOR
YOR
HAM
HAM
First TeamSecond Team