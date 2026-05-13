Squads Yorkshire vs Hampshire List a One-Day Cup, Women 13.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Boyce Georgie
batsman
McCaughan Ella
batsman
Winfield Lauren
wicket keeper
Southby Rhianna
wicket keeper
Cooper Claudie
bowler
Norgrove Abigale
batsman
Jonassen Jess
bowler
Adams Georgia
batsman
Kalis Sterre
batsman
Dattani Naomi
all rounder
Campbell Ami
batsman
Sweet Francesca
no information yet
Blackwell Ines
no information yet
Sturge Megan
bowler
Ward Maddie
batsman
Wellington Amanda
bowler
Langston Beth
bowler
Tulloch Poppy
no information yet
Woolston Jessica
all rounder
Gibb Daisy
no information yet
Hall Grace
bowler
Tyson Rebecca
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Rainey Hannah
bowler
Bouchier Maia
batsman
Slater Rachel
bowler
Harman Nancy
bowler
Thomas Erin
batsman
Kemp Freya
bowler