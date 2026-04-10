Luke Alexander Charlesworth

Luke Alexander Charlesworth

all rounder

Full name:Luke Alexander Charlesworth
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

Gloucestershire

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classT20
Matches21
Innings31
Overs30.53.0
Balls--
Maidens60
Runs13432
Wickets41
Avg33.532
SR46.2518
Eco4.3410.66
BB31
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueFirst classT20
Matches21
Innings31
Not outs10
Runs41
Balls Faced212
Avg21
SR19.0450
Fours00
Fifties00
Sixies00
Highest41
Hundreds00

Luke Alexander Charlesworth Schedule & Results

County Championship

One-Day Cup

Another Players

Hammond, Miles

Hammond, Miles

Bracey, James

Bracey, James

Price, Tom

Price, Tom

Taylor, Jack

Taylor, Jack

Tector, Harry

Tector, Harry

Lintott, Jacob

Lintott, Jacob

Phillips, Joseph Peter

Phillips, Joseph Peter

Price, Oliver Joseph

Price, Oliver Joseph

Dale, Ajeet

Dale, Ajeet

de Lange, Marchant

de Lange, Marchant