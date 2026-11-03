Squads Puducherry vs Uttar Pradesh List a Vijay Hazare Trophy 19.12.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Adhantrao Siddhant Mangesh
wicket keeper
Ansari Zeeshan
bowler
Akash Pugazhendi
batsman
Chaudhary Karan
no information yet
Anand Kargave Akash
batsman
Chaudhary Vaibhav
bowler
Anand Bhanu
wicket keeper
Garg Priyam K
batsman
Bhardwaj Vedant
no information yet
Goswami Abhishek
batsman
Chauhan Bhupender
all rounder
Jurel Dhruv
wicket keeper
Garhwal Aditya
all rounder
Juyal Aryan
wicket keeper
Gopal Thivagar
all rounder
Nigam Vipraj
all rounder
Kangayan Neyan Shyam
batsman
Panwar Vineet
bowler
Khan Aman Hakim
bowler
Rizvi Sameer
batsman
Khokhar Vishal
bowler
Sharma Rituraj
all rounder
M Sivamurugan
batsman
Singh Adarsh
no information yet
Marimuthu Vikneshwaran
batsman
Singh Rinku
batsman
Pandey Krishna
batsman
Tyagi Kartik
bowler
Pranaav Nitin
no information yet
Tyagi Kunal
bowler
Premraj R
batsman
Veer Prashant
all rounder
Ramamoorthy Ragavan
batsman
Yadav Aaradhya
wicket keeper
Ratnaparkhe Paras Santosh
all rounder
Yadav Kartik
no information yet
Singh Sidak
bowler
Sivaraman Parameeswaran
all rounder
Tunda Adil
no information yet
Udeshi Sagar
bowler
Vaghani Parth
all rounder
Vignesh Kannan
bowler
Yadav Gaurav
bowler
Match has not started yet