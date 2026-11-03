Squads Puducherry vs Uttar Pradesh List a Vijay Hazare Trophy 19.12.2026

List a

PUD
PUD
UTP
UTP

Playing

PUD
PUD
UTP
UTP
First TeamSecond Team
Chaudhary Karan

no information yet

Anand Bhanu

wicket keeper

Bhardwaj Vedant

no information yet

Jurel Dhruv

wicket keeper

Garhwal Aditya

all rounder

Juyal Aryan

wicket keeper

Gopal Thivagar

all rounder

Nigam Vipraj

all rounder

Sharma Rituraj

all rounder

Singh Adarsh

no information yet

Pranaav Nitin

no information yet

Premraj R

batsman

Veer Prashant

all rounder

Yadav Aaradhya

wicket keeper

Yadav Kartik

no information yet

Tunda Adil

no information yet

Vaghani Parth

all rounder

Bench

PUD
PUD
UTP
UTP

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet