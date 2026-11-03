Squads Punjab vs Delhi List a Vijay Hazare Trophy 16.12.2026

List a

PUN
PUN
DEL
DEL

Playing

PUN
PUN
DEL
DEL
First TeamSecond Team
Arora Salil

wicket keeper

Bajwa Sukhdeep

all rounder

Dahiya Tejasvi

no information yet

Dhull Yash

batsman

Doseja Ayush

no information yet

Choudhary Gourav

no information yet

Saharan Uday

all rounder

Pant Rishabh

wicket keeper

Sharma Abhishek

all rounder

Rana Arpit Ramesh

no information yet

Sharma Sumit

all rounder

Rana Rohan

all rounder

Rawat Anuj

wicket keeper

Singh Harnoor

no information yet

Singh Prabhsimran

wicket keeper

Singh Sanvir

all rounder

Bench

PUN
PUN
DEL
DEL

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet