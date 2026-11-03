Squads Punjab vs Delhi List a Vijay Hazare Trophy 16.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Arora Salil
wicket keeper
Arya Priyansh
batsman
Bajwa Sukhdeep
all rounder
Badoni Ayush
batsman
Bhagat Krish
bowler
Dahiya Tejasvi
no information yet
Brar Gurnoor
bowler
Dhull Yash
batsman
Brar Harpreet
bowler
Doseja Ayush
no information yet
Choudhary Gourav
no information yet
Kandpal Vaibhav
batsman
Dhir Naman
bowler
Kohli Virat
batsman
Gill Shubman
batsman
Mehra Divij
bowler
Saharan Uday
all rounder
Pant Rishabh
wicket keeper
Sharma Abhishek
all rounder
Rana Arpit Ramesh
no information yet
Sharma Raghu
bowler
Rana Harshit
bowler
Sharma Sumit
all rounder
Rana Nitish
batsman
Sidhu Jashanpreet Singh
batsman
Rana Rohan
all rounder
Singh Anmolpreet
batsman
Ranjan Sarthak
batsman
Singh Arshdeep
bowler
Rawat Anuj
wicket keeper
Singh Harnoor
no information yet
Saini Navdeep
bowler
Singh Prabhsimran
wicket keeper
Sharma Ishant
bowler
Singh Ramandeep
batsman
Shokeen Hrithik Rakesh
bowler
Singh Sanvir
all rounder
Singh Simarjeet
bowler
Match has not started yet