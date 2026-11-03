Match details Punjab vs Delhi List a Vijay Hazare Trophy 16.12.2026

List a

PUN
PUN
DEL
DEL

Match Info

Match:Vijay Hazare Trophy 26/27
Date:Monday, December 14, 2026 - Friday, January 08, 2027
Toss:no information yet
Time:Wednesday, December 16, 2026 03:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Punjab Squad

PlayersArora Salil, Bajwa Sukhdeep, Bhagat Krish, Brar Gurnoor, Brar Harpreet, Choudhary Gourav, Dhir Naman, Gill Shubman, Saharan Uday, Sharma Abhishek, Sharma Raghu, Sharma Sumit, Sidhu Jashanpreet Singh, Singh Anmolpreet, Singh Arshdeep, Singh Harnoor, Singh Prabhsimran, Singh Ramandeep, Singh Sanvir
Benchno information yet

Delhi Squad

PlayersArya Priyansh, Badoni Ayush, Dahiya Tejasvi, Dhull Yash, Doseja Ayush, Kandpal Vaibhav, Kohli Virat, Mehra Divij, Pant Rishabh, Rana Arpit Ramesh, Rana Harshit, Rana Nitish, Rana Rohan, Ranjan Sarthak, Rawat Anuj, Saini Navdeep, Sharma Ishant, Shokeen Hrithik Rakesh, Singh Simarjeet, Tyagi Harsh
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet