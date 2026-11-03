Match details Punjab vs Delhi List a Vijay Hazare Trophy 16.12.2026
Match Info
|Match:
|Vijay Hazare Trophy 26/27
|Date:
|Monday, December 14, 2026 - Friday, January 08, 2027
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Wednesday, December 16, 2026 03:30 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Punjab Squad
|Players
|Arora Salil, Bajwa Sukhdeep, Bhagat Krish, Brar Gurnoor, Brar Harpreet, Choudhary Gourav, Dhir Naman, Gill Shubman, Saharan Uday, Sharma Abhishek, Sharma Raghu, Sharma Sumit, Sidhu Jashanpreet Singh, Singh Anmolpreet, Singh Arshdeep, Singh Harnoor, Singh Prabhsimran, Singh Ramandeep, Singh Sanvir
|Bench
|no information yet
Delhi Squad
|Players
|Arya Priyansh, Badoni Ayush, Dahiya Tejasvi, Dhull Yash, Doseja Ayush, Kandpal Vaibhav, Kohli Virat, Mehra Divij, Pant Rishabh, Rana Arpit Ramesh, Rana Harshit, Rana Nitish, Rana Rohan, Ranjan Sarthak, Rawat Anuj, Saini Navdeep, Sharma Ishant, Shokeen Hrithik Rakesh, Singh Simarjeet, Tyagi Harsh
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet
Match has not started yet