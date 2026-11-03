Squads Punjab vs Maharashtra List a Vijay Hazare Trophy 19.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Arora Salil
wicket keeper
Bachhav Satyajeet
bowler
Bajwa Sukhdeep
all rounder
Bawne Ankit
batsman
Bhagat Krish
bowler
Dadhe Pradeep
bowler
Brar Gurnoor
bowler
Gaikwad Ruturaj
batsman
Brar Harpreet
bowler
Ghosh Ramakrishna
all rounder
Choudhary Gourav
no information yet
Hangargekar Rajvardhan
bowler
Dhir Naman
bowler
Kulkarni Arshin
all rounder
Gill Shubman
batsman
Mhatre Siddharth
batsman
Saharan Uday
all rounder
Naik Nikhil
wicket keeper
Sharma Abhishek
all rounder
Nawale Saurabh
wicket keeper
Sharma Raghu
bowler
Ostwal Vicky
bowler
Sharma Sumit
all rounder
Shaw Prithvi
batsman
Sidhu Jashanpreet Singh
batsman
Solanki Prashant
bowler
Singh Anmolpreet
batsman
Tripathi Rahul
batsman
Singh Arshdeep
bowler
Veer Siddhesh A
batsman
Singh Harnoor
no information yet
Singh Prabhsimran
wicket keeper
Singh Ramandeep
batsman
Singh Sanvir
all rounder
Match has not started yet