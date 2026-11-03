Squads Punjab vs Maharashtra List a Vijay Hazare Trophy 19.12.2026

List a

PUN
PUN
MAH
MAH

Playing

PUN
PUN
MAH
MAH
First TeamSecond Team
Arora Salil

wicket keeper

Bajwa Sukhdeep

all rounder

Choudhary Gourav

no information yet

Kulkarni Arshin

all rounder

Saharan Uday

all rounder

Naik Nikhil

wicket keeper

Sharma Abhishek

all rounder

Nawale Saurabh

wicket keeper

Sharma Sumit

all rounder

Singh Harnoor

no information yet

Singh Prabhsimran

wicket keeper

Singh Sanvir

all rounder

Bench

PUN
PUN
MAH
MAH

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet