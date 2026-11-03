Squads Services vs Jharkhand List a Vijay Hazare Trophy 21.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ahlawat Mohit
wicket keeper
Arun Singh Vikash
bowler
Ali Irfan
no information yet
Kishan Ishan
wicket keeper
Bahadur Raj
bowler
Kumar Amit
no information yet
Chauhan Ravi
batsman
Kushagra Kumar
wicket keeper
Dahiya Sagar
batsman
Manishi
bowler
Hathwala Vikas
batsman
Minz Robin
wicket keeper
Jangra Mohit
bowler
Mishra Sushant
bowler
Narang Pulkit
all rounder
Mohan Shikhar
no information yet
Paliwal Rajat
batsman
Pankaj Kumar
wicket keeper
Poonia Poonam
bowler
Quraishi Md Kounain
bowler
Sharma Arjun
all rounder
Roy Anukul
all rounder
Sharma Nakul
wicket keeper
Sharma Bal Krishna
bowler
Shukla Amit Kumar
no information yet
Sharma Shubh
no information yet
Singh Harjit
no information yet
Shekhar Saurabh
batsman
Tanwar Nitin
bowler
Singh Rajandeep
all rounder
Vardhan Harsh
batsman
Singh Sarabdeep
no information yet
Yadav Nitin
bowler
Singh Shubham
bowler
Match has not started yet