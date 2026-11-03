Squads Services vs Jharkhand List a Vijay Hazare Trophy 21.12.2026

List a

SER
SER
JHA
JHA

Playing

SER
SER
JHA
JHA
First TeamSecond Team
Ahlawat Mohit

wicket keeper

Ali Irfan

no information yet

Kishan Ishan

wicket keeper

Kumar Amit

no information yet

Kushagra Kumar

wicket keeper

Manishi

bowler

Minz Robin

wicket keeper

Narang Pulkit

all rounder

Mohan Shikhar

no information yet

Pankaj Kumar

wicket keeper

Sharma Arjun

all rounder

Roy Anukul

all rounder

Sharma Nakul

wicket keeper

Shukla Amit Kumar

no information yet

Sharma Shubh

no information yet

Singh Harjit

no information yet

Singh Rajandeep

all rounder

Singh Sarabdeep

no information yet

Bench

SER
SER
JHA
JHA

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet