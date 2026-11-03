Squads Tripura vs Kerala List a Vijay Hazare Trophy 19.12.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Bhupendra Jaiswal Tejasvi
no information yet
Aparajith Baba
all rounder
Bose Udiyan
batsman
Asif KM
bowler
Das Saurabh
bowler
Azharuddeen Mohammed
wicket keeper
Debnath Arjun Kshitish
no information yet
Imran Ahammed Suharaji
no information yet
Debnath Bikramjit
batsman
Kunnummal Rohan
batsman
Dey Rajat
batsman
M Sharafuddeen N
batsman
Dutta Rana
all rounder
Nair Abhishek J
no information yet
Ghosh Subham
bowler
Nair Abhishek Pratap
no information yet
Hossain Saruk
batsman
Narayanan Biju
bowler
Murasingh Manisankar
all rounder
Nidheesh MD
bowler
Paul Sridam
batsman
Nizar Salman
batsman
Roy Hrituraj
no information yet
Parveen Abhijth
bowler
Saha Viki
batsman
Prasad Krishna
all rounder
Sarkar Abhijit
bowler
Puthur Vignesh
batsman
Sarkar Ajay
bowler
Samson Sanju
wicket keeper
Sarkar Sentu
no information yet
Scaria Akhil
all rounder
Sen Nirupam
wicket keeper
Tom Eden Apple
bowler
Shankar Vijay
all rounder
Vinod Vishnu
wicket keeper
Singh Swapnil
all rounder
Sinha Arkaprabha
wicket keeper
Sinha Debaprasad Krishnanaman
no information yet
Sultan Pravez
all rounder
Uddin Riaz
no information yet
Vihari Hanuma
batsman
Match has not started yet