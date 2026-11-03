Squads Tripura vs Kerala List a Vijay Hazare Trophy 19.12.2026

List a

TRI
TRI
KER
KER

Playing

TRI
TRI
KER
KER
First TeamSecond Team
Bhupendra Jaiswal Tejasvi

no information yet

Aparajith Baba

all rounder

Asif KM

bowler

Debnath Arjun Kshitish

no information yet

Imran Ahammed Suharaji

no information yet

Dey Rajat

batsman

Dutta Rana

all rounder

Nair Abhishek J

no information yet

Nair Abhishek Pratap

no information yet

Roy Hrituraj

no information yet

Saha Viki

batsman

Prasad Krishna

all rounder

Samson Sanju

wicket keeper

Sarkar Sentu

no information yet

Scaria Akhil

all rounder

Sen Nirupam

wicket keeper

Shankar Vijay

all rounder

Vinod Vishnu

wicket keeper

Singh Swapnil

all rounder

Sinha Arkaprabha

wicket keeper

Sultan Pravez

all rounder

Uddin Riaz

no information yet

Bench

TRI
TRI
KER
KER

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet