Squads New Zealand vs India Odi ODI Series New Zealand vs India 04.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Allen Finn
wicket keeper
Brar Gurnoor
bowler
Bracewell Michael
all rounder
Dhir Naman
bowler
Chapman Mark
batsman
Gaikwad Ruturaj
batsman
Clarke Kristian
batsman
Iyer Shreyas
batsman
Duffy Jacob
bowler
Kishan Ishan
wicket keeper
Ferguson Lockie
bowler
Kohli Virat
batsman
Fisher Matthew
bowler
Kushagra Kumar
wicket keeper
Hay Mitchell James
batsman
Nabi Aquib
bowler
Kelly Nicholas Frederick
batsman
Patel Axar
all rounder
Santner Mitchell
all rounder
Reddy Nithish
batsman
Seifert Tim
wicket keeper
Sharma Rohit
batsman
Tickner Blair
bowler
Singh Arshdeep
bowler
Young Will
batsman
Siraj Mohammed
bowler
Match has not started yet