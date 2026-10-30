Squads New Zealand vs India Odi ODI Series New Zealand vs India 04.11.2026

Odi

NZ
NZ
IND
IND

Playing

NZ
NZ
IND
IND
First TeamSecond Team
Allen Finn

wicket keeper

Kishan Ishan

wicket keeper

Kushagra Kumar

wicket keeper

Patel Axar

all rounder

Santner Mitchell

all rounder

Seifert Tim

wicket keeper

Young Will

batsman

Bench

NZ
NZ
IND
IND

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet