Match details Adelaide Strikers vs Sydney Thunder T20 Big Bash League 23.12.2026

T20

Adelaide

ADS
ADS
STH
STH

Match Info

Match:Big Bash League 26/27
Date:Saturday, December 12, 2026 - Tuesday, January 26, 2027
Toss:no information yet
Time:Wednesday, December 23, 2026 08:15 AM (GMT+0)
Venue:Adelaide Oval, Adelaide, Australia
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Adelaide Strikers Squad

PlayersAli Hasan, Boyce Cameron, Buckingham Jordan, Carey Alex, Kelly Thomas, Nielsen Harry, Overton Jamie, Pope Lloyd, Ross Alex, Sangha Jason, Short Matt, Thornton Henry, Wadia Jerssis, Wood Luke
Benchno information yet

Sydney Thunder Squad

PlayersAgar Wes, Andrews Tom, Bancroft Cameron, Billings Sam, Davies Oliver, Gilkes Matthew, Green Chris, Khan Shadab, Konstas Sam, McAndrew Nathan John, Sams Daniel, Sandhu Gurinder, Sangha Tanveer, Warner David
Benchno information yet

Venue Guide

StadiumAdelaide Oval
CityAdelaide
Capacity53584
EndsCity End
Hosts toCathedral End

Match has not started yet