Match details Adelaide Strikers vs Sydney Thunder T20 Big Bash League 23.12.2026
Match Info
|Match:
|Big Bash League 26/27
|Date:
|Saturday, December 12, 2026 - Tuesday, January 26, 2027
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Wednesday, December 23, 2026 08:15 AM (GMT+0)
|Venue:
|Adelaide Oval, Adelaide, Australia
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Adelaide Strikers Squad
|Players
|Ali Hasan, Boyce Cameron, Buckingham Jordan, Carey Alex, Kelly Thomas, Nielsen Harry, Overton Jamie, Pope Lloyd, Ross Alex, Sangha Jason, Short Matt, Thornton Henry, Wadia Jerssis, Wood Luke
|Bench
|no information yet
Sydney Thunder Squad
|Players
|Agar Wes, Andrews Tom, Bancroft Cameron, Billings Sam, Davies Oliver, Gilkes Matthew, Green Chris, Khan Shadab, Konstas Sam, McAndrew Nathan John, Sams Daniel, Sandhu Gurinder, Sangha Tanveer, Warner David
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|Adelaide Oval
|City
|Adelaide
|Capacity
|53584
|Ends
|City End
|Hosts to
|Cathedral End
Match has not started yet