Squads Adelaide Strikers vs Sydney Thunder T20 Big Bash League 23.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ali Hasan
bowler
Agar Wes
bowler
Boyce Cameron
bowler
Andrews Tom
all rounder
Buckingham Jordan
bowler
Bancroft Cameron
batsman
Carey Alex
wicket keeper
Billings Sam
wicket keeper
Kelly Thomas
batsman
Davies Oliver
batsman
Nielsen Harry
wicket keeper
Gilkes Matthew
wicket keeper
Overton Jamie
bowler
Green Chris
bowler
Pope Lloyd
bowler
Khan Shadab
all rounder
Ross Alex
batsman
Konstas Sam
batsman
Sangha Jason
batsman
McAndrew Nathan John
bowler
Short Matt
all rounder
Sams Daniel
all rounder
Thornton Henry
bowler
Sandhu Gurinder
bowler
Wadia Jerssis
batsman
Sangha Tanveer
bowler
Wood Luke
bowler
Warner David
batsman
Match has not started yet