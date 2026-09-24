Squads Adelaide Strikers vs Sydney Thunder T20 Big Bash League 23.12.2026

T20

Adelaide

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STH
STH

Playing

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STH
STH
First TeamSecond Team
Ali Hasan

bowler

Agar Wes

bowler

Andrews Tom

all rounder

Carey Alex

wicket keeper

Billings Sam

wicket keeper

Nielsen Harry

wicket keeper

Gilkes Matthew

wicket keeper

Khan Shadab

all rounder

Ross Alex

batsman

Short Matt

all rounder

Sams Daniel

all rounder

Wood Luke

bowler

Bench

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STH
STH

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet