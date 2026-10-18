Squads Melbourne Renegades vs Melbourne Stars T20 Big Bash League 16.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Archer Michael
no information yet
Boland Scott
bowler
Behrendorff Jason
bowler
Cartwright Hilton
all rounder
Brown Josh
batsman
Clarke Joe
wicket keeper
Dixon Harry
batsman
Curran Tom
all rounder
Doggett Brendan
bowler
Hatcher Liam
bowler
Fraser-McGurk Jake
batsman
Maxwell Glenn
all rounder
Jewell Caleb Paul
batsman
McKenzie Hamish
bowler
Khan Hassan
bowler
Rauf Haris
bowler
Lyon Nathan
bowler
Rogers Thomas
bowler
O'Neill Fergus
all rounder
Siddle Peter
bowler
Rizwan Mohammad
wicket keeper
Steketee Mark
bowler
Rogers Tom
bowler
Stoinis Marcus
all rounder
Seifert Tim
wicket keeper
Swepson Mitch
bowler
Spoors Matthew
batsman
Sutherland Will
all rounder
Zampa Adam
bowler
Match has not started yet