Squads Melbourne Renegades vs Melbourne Stars T20 Big Bash League 16.01.2027

T20

Melbourne

MRE
MRE
MST
MST

Playing

MRE
MRE
MST
MST
First TeamSecond Team
Archer Michael

no information yet

Brown Josh

batsman

Clarke Joe

wicket keeper

Curran Tom

all rounder

Maxwell Glenn

all rounder

O'Neill Fergus

all rounder

Rizwan Mohammad

wicket keeper

Stoinis Marcus

all rounder

Seifert Tim

wicket keeper

Sutherland Will

all rounder

Bench

MRE
MRE
MST
MST

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet