Squads Perth Scorchers vs Hobart Hurricanes T20 Big Bash League 20.12.2026

T20

Perth

PSC
PSC
HHU
HHU

Playing

PSC
PSC
HHU
HHU
First TeamSecond Team
Agar Ashton

all rounder

Ahmed Rehan

all rounder

Allen Finn

wicket keeper

Chaudhary Nikhil

all rounder

Connolly Cooper

all rounder

Hardie Aaron

all rounder

McDermott Ben

wicket keeper

Inglis Josh

wicket keeper

Owen Mitchell J

all rounder

Wade Matthew

wicket keeper

Marsh Mitchell

all rounder

Webster Beau

all rounder

Wright Mac

batsman

Bench

PSC
PSC
HHU
HHU

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet