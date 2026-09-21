Squads Perth Scorchers vs Hobart Hurricanes T20 Big Bash League 20.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Agar Ashton
all rounder
Ahmed Rehan
all rounder
Allen Finn
wicket keeper
Carlisle Iain
bowler
Beardman Mahli
bowler
Chaudhary Nikhil
all rounder
Connolly Cooper
all rounder
Ellis Nathan
bowler
Evans Laurie
batsman
Hossain Rishad
bowler
Fanning Sam
batsman
Jordan Chris
bowler
Hardie Aaron
all rounder
McDermott Ben
wicket keeper
Inglis Josh
wicket keeper
Meredith Riley
bowler
Jackson Bryce
batsman
Owen Mitchell J
all rounder
Kelly Matthew
bowler
Wade Matthew
wicket keeper
Marsh Mitchell
all rounder
Weatherald Jake
batsman
Morris Lance
bowler
Webster Beau
all rounder
Paris Joel
bowler
Wright Mac
batsman
Payne David
bowler
Richardson Jhye
bowler
Turner Ashton
batsman
Match has not started yet