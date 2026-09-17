Match details Sydney Thunder vs Adelaide Strikers T20 Big Bash League 16.12.2026
Match Info
|Match:
|Big Bash League 26/27
|Date:
|Saturday, December 12, 2026 - Tuesday, January 26, 2027
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Wednesday, December 16, 2026 08:15 AM (GMT+0)
|Venue:
|Giants Stadium, Sydney, Australia
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Sydney Thunder Squad
|Players
|Agar Wes, Andrews Tom, Bancroft Cameron, Billings Sam, Davies Oliver, Gilkes Matthew, Green Chris, Khan Shadab, Konstas Sam, McAndrew Nathan John, Sams Daniel, Sandhu Gurinder, Sangha Tanveer, Warner David
|Bench
|no information yet
Adelaide Strikers Squad
|Players
|Ali Hasan, Boyce Cameron, Buckingham Jordan, Carey Alex, Kelly Thomas, Nielsen Harry, Overton Jamie, Pope Lloyd, Ross Alex, Sangha Jason, Short Matt, Thornton Henry, Wadia Jerssis, Wood Luke
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|Giants Stadium
|City
|Sydney
|Capacity
|23500
|Ends
|Hosts to
Match has not started yet