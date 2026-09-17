Match details Sydney Thunder vs Adelaide Strikers T20 Big Bash League 16.12.2026

T20

Sydney

STH
STH
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Match Info

Match:Big Bash League 26/27
Date:Saturday, December 12, 2026 - Tuesday, January 26, 2027
Toss:no information yet
Time:Wednesday, December 16, 2026 08:15 AM (GMT+0)
Venue:Giants Stadium, Sydney, Australia
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Sydney Thunder Squad

PlayersAgar Wes, Andrews Tom, Bancroft Cameron, Billings Sam, Davies Oliver, Gilkes Matthew, Green Chris, Khan Shadab, Konstas Sam, McAndrew Nathan John, Sams Daniel, Sandhu Gurinder, Sangha Tanveer, Warner David
Benchno information yet

Adelaide Strikers Squad

PlayersAli Hasan, Boyce Cameron, Buckingham Jordan, Carey Alex, Kelly Thomas, Nielsen Harry, Overton Jamie, Pope Lloyd, Ross Alex, Sangha Jason, Short Matt, Thornton Henry, Wadia Jerssis, Wood Luke
Benchno information yet

Venue Guide

StadiumGiants Stadium
CitySydney
Capacity23500
Ends
Hosts to

Match has not started yet