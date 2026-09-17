Squads Sydney Thunder vs Adelaide Strikers T20 Big Bash League 16.12.2026

T20

Sydney

STH
STH
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Playing

STH
STH
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First TeamSecond Team
Agar Wes

bowler

Ali Hasan

bowler

Andrews Tom

all rounder

Billings Sam

wicket keeper

Carey Alex

wicket keeper

Gilkes Matthew

wicket keeper

Nielsen Harry

wicket keeper

Khan Shadab

all rounder

Ross Alex

batsman

Sams Daniel

all rounder

Short Matt

all rounder

Wood Luke

bowler

Bench

STH
STH
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no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet