Squads Sydney Thunder vs Adelaide Strikers T20 Big Bash League 16.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Agar Wes
bowler
Ali Hasan
bowler
Andrews Tom
all rounder
Boyce Cameron
bowler
Bancroft Cameron
batsman
Buckingham Jordan
bowler
Billings Sam
wicket keeper
Carey Alex
wicket keeper
Davies Oliver
batsman
Kelly Thomas
batsman
Gilkes Matthew
wicket keeper
Nielsen Harry
wicket keeper
Green Chris
bowler
Overton Jamie
bowler
Khan Shadab
all rounder
Pope Lloyd
bowler
Konstas Sam
batsman
Ross Alex
batsman
McAndrew Nathan John
bowler
Sangha Jason
batsman
Sams Daniel
all rounder
Short Matt
all rounder
Sandhu Gurinder
bowler
Thornton Henry
bowler
Sangha Tanveer
bowler
Wadia Jerssis
batsman
Warner David
batsman
Wood Luke
bowler
Match has not started yet